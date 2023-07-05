Пассажиропоток крупнейшего аэропорта Северного Кавказа вырос на треть с начала года

Пассажиропоток превысил 2 млн человек

СТАВРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Пассажиропоток международного аэропорта Минеральные Воды, который является крупнейшим на Северном Кавказе, вырос на 33% с начала года по сравнению с предыдущим годом. Пассажиропоток превысил 2 млн человек, сообщается в среду в Telegram-канале аэропорта.

"В июне порог нашей воздушной гавани переступил двухмиллионный пассажир. Всего за шесть месяцев 2023 года мы обслужили на 33% больше пассажиров по сравнению с показателями за аналогичный период 2022 года", - говорится в сообщении.

В администрации отмечают, что аэропорт продолжает развивать программу полетов и сотрудничать с новыми авиаперевозчиками. Ранее сообщалось, что в конце декабря 2022 года аэропорт Минеральные Воды впервые в современной истории встретил четырехмиллионного пассажира. Пассажиропоток в 2022 году увеличился на 25%.

Аэропорт Минеральные Воды находится в Ставропольском крае. В регионе располагается еще один международный аэропорт - в городе Ставрополе, пассажиропоток там также вырос в 2023 году. В Telegram-канале аэропорта Ставрополя сообщается, что рост составил 10,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Пассажиропоток превысил 255 тыс. человек.