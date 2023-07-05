Минтранс опроверг информацию об идее сборов с пассажиров для резервного фонда

В ведомстве отметили, что ведущие российские авиакомпании высказались против создания такого фонда

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минтранс РФ опроверг информацию об идее взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения резервного фонда, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства.

"Минтранс России не ведет работу ни с АО "Авиагарант", ни с какой-либо другой компанией по созданию резервного фонда помощи пассажирам в случае банкротства авиакомпаний. Информация, опубликованная сегодня в средствах массовой информации, в частности, об идеях взимания дополнительных сборов с пассажиров в целях наполнения данного фонда, не соответствует действительности", - рассказали в ведомстве.

В Минтрансе отметили, что ведущие российские авиакомпании высказались против создания такого фонда.