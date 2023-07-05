Глава Новгородской области сообщил о росте товарооборота с Белоруссией

Андрей Никитин выразил уверенность, что взаимодействие с республикой будет только расширяться, в частности, в строительной отрасли

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Товарооборот Новгородской области и Белоруссии в 2023 году превысит показатели 2022 года. Об этом ТАСС заявил губернатор региона Андрей Никитин после состоявшейся в Минске церемонии подписания двухлетнего плана совместных мероприятий в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах.

"Самый главный результат - с 2019 года, когда мы обновили соглашение, рост товарооборота увеличился на 200% к 2022 году. И мы в 2023 году видим, что товарооборот 2023 года точно превысит 2022 год. У нас прекрасно развиваются те сферы, о которых мы договаривались в 2019 году. Кроме того, у нас еще появилась радиоэлектроника, появилось очень серьезное культурное, туристическое взаимодействие", - сказал он.

Глава региона уверен, что взаимодействие в рамках подписанного плана будет расширяться. "Из интересного - развитие Новгородского университета, создание лаборатории полупроводников во взаимодействии с "Планаром" [белорусский научно-производственный холдинг]", - отметил губернатор.

"Обсуждали привлечение белорусских строителей к новгородским проектам. Новгород активно строится, Новгородская область активно строится, подрядчиков, на мой взгляд, не хватает. Поэтому мы будем рады, если коллеги предложат свои государственные холдинги в качестве потенциальных подрядчиков для наших социальных объектов", - сообщил Никитин.

Он добавил, что одной из важных задач для региона является капитальный ремонт мостов. "Здесь мы тоже хотели бы предложить белорусским мостостроителям участвовать в наших тендерах. Еще одна из интересных тем - это тема, связанная с новыми технологиями восстановления сельских дорог. Коллеги определенные эксперименты с цементом ведут, мы будем рады посмотреть на результат", - сказал губернатор.

По данным пресс-службы губернатора Новгородской области, по итогам 2022 года товарооборот региона и Белоруссии вырос на 17,9%, достигнув $73,8 млн. При этом экспорт из Новгородской области в Белоруссию вырос на 1,5%, составив $41,6 млн, а импорт белорусских товаров увеличился на 49,1% - до $32,2 млн. В пресс-службе поясняли, что значительный рост импорта "обусловлен увеличением стоимости импорта основных товарных групп". В первом квартале 2023 года экспорт из Новгородской области в Белоруссию составил $9,7 млн, импорт из Белоруссии - $8,7 млн.