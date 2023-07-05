5 июля, 14:12

Кубань намерена принять участие в нацпроекте по развитию беспилотной авиации

Глава региона Вениамин Кондратьев заявил, что у Краснодарского края есть все возможности стать промышленным регионом

КРАСНОДАР, 5 июля. /ТАСС/. Краснодарский край намерен принять участие в нацпроекте по развитию беспилотной авиации. Об этом сообщил в среду губернатор региона Вениамин Кондратьев в рамках совещания по производству беспилотников.

"Правительство России готовит новый национальный проект по развитию беспилотной авиации, Краснодарский край может и должен стать его активным участником", - сказал Кондратьев. Он отметил, что в регионе неоднократно обсуждалась данная тема, проводились встречи с производителями беспилотников и их испытания. "Сегодня завершающий этап, в ходе которого мы должны обозначить переход от сборки к производству электронных компонентов, для этого необходима концепция создания научно-производственного центра беспилотных авиасистем на территории края, задача номер один - помочь фронту", - продолжил Кондратьев.

Другой задачей он назвал формирование новой отрасли промышленности. "Наш регион всегда был и остается аграрным, курортным, но сегодня есть все возможности стать промышленным регионом, с акцентом на радиоэлектронику", - заметил губернатор.

В свою очередь, вице-губернатор Александр Руппель сообщил, что к 1 сентября в крае разработают региональную программу создания научно-производственной площадки беспилотных авиасистем. "Также есть договоренность с технологическим институтом о подключении к процессу представителей науки", - сказал он. 

Теги:
РоссияКондратьев, Вениамин ИвановичКраснодарский край
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