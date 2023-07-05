Сийярто заявил, что Россия выполняет все обязательства по поставкам нефти и газа в Венгрию

По словам главы венгерского МИД, сотрудничество с РФ является "гарантией энергетической безопасности Венгрии в долгосрочной перспективе"

БУДАПЕШТ, 5 июля. /ТАСС/. Россия полностью выполняет свои обязательства по поставкам нефти и газа в Венгрию. Об этом заявил в среду глава венгерского МИД Петер Сийярто, выступая на пресс-конференции после встречи в Будапеште с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко.

"Россия является надежным партнером в реализации долгосрочных контрактов по нефти и газу", - сказал венгерский министр. По его словам, сотрудничество с Россией является "гарантией энергетической безопасности Венгрии в долгосрочной перспективе".

Сийярто отметил, что поставки российского газа по трубопроводу "Турецкий поток" идут бесперебойно. "В этом году Венгрия получила из России 2,5 млрд куб. м газа", - уточнил глава МИД. Он отметил, что благодаря этому Венгрия смогла заполнить свои газовые хранилища до уровня 42% от годового потребления, в то время как средний показатель в Евросоюзе составляет сейчас 23%.

Проверенное сотрудничество

Кроме того, продолжаются поставки российской нефти по трубопроводу "Дружба", южная ветка которого, протянувшаяся в направлении Венгрии, Словакии и Чехии, выведена из-под санкций. Как сообщил Сийярто, в 2023 году по ней поступило в Венгрию 2,2 млн тонн сырья.

"Я хотел бы четко заявить, что в интересах Венгрии сохранить венгерско-российское энергетическое сотрудничество, которое продолжается уже несколько десятилетий", - сказал министр. Он напомнил, что Венгрия работает над диверсификацией источников и маршрутов поставок энергоносителей, но это не означает отказа от взаимодействия со старыми партнерами.

Сийярто также заявил, что правительство Венгрии поддерживает сотрудничество с Россией не только в энергетике, но и в других областях, не затронутых санкциями, в том числе в банковском секторе, фармацевтике, пищевой промышленности, здравоохранении, строительстве, сельском хозяйстве. "Точно так же, как это делают наши западные конкуренты", - сказал министр.

Поставки нефти и газа

Венгрия по-прежнему получает основную часть газа из России. В сентябре 2021 года венгерская компания MVM заключила с "Газпромом" два долгосрочных контракта, которые предусматривали поставки в общей сложности 4,5 млрд куб. м газа в год по трубопроводам, проложенным через Сербию и Австрию в обход Украины. Поскольку использование газопровода "Северный поток" было приостановлено, в октябре 2022 года была достигнута договоренность об увеличении поставок российского газа по южному маршруту - по "Турецкому потоку" и его ответвлению через Болгарию и Сербию. В 2022 году по этому пути в Венгрию поступило 4,8 млрд куб. м газа.

Что касается российской нефти, то она идет в Венгрию по южной ветке трубопровода "Дружба", которая освобождена от санкций ЕС. В 2022 году в Венгрию было поставлено по этому маршруту 4,9 млн тонн сырья. Нефть оттуда поступает также на НПЗ в Чехию и Словакию. Северная ветка "Дружбы", идущая в направлении Польши и Германии, этими странами сейчас не используется.