Ирак активировал контракт с "Лукойлом" по проекту Эриду

Министр нефти республики Хайян Абдель Гани сообщил, что добыча нефти в 25 тыс. б/с начнется в течение двух или трех лет

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Первоначальная добыча на проекте нефтяного месторождения Эриду в Ираке с участием "Лукойла" в 25 тыс. б/с начнется в течение двух или трех лет, контракт по проекту активирован, сообщил ТАСС министр нефти Ирака Хайян Абдель Гани.

"Контракт по Эриду активирован, чтобы производить 25 тыс. баррелей в день первоначально через два или три года. Первоначальное производство будет 25 тыс. б/с, но плато будет увеличено до 250 тыс. б/с", - сказал он.

В марте "Лукойл" сообщил, что получил от государственной иракской нефтяной компании Thi-Qar Oil Company (TOC) одобрение заявления о коммерциализации запасов и предварительного предложения по разработке нефтяного месторождения Эриду в Ираке. Ее планируется вести с компанией Inpex South Iraq. После утверждения TOC представленных документов "Лукойл" и Inpex South Iraq планируют приступить к реализации плана разработки месторождения Эриду с проектным уровнем добычи 250 тыс. б/с.

Геологоразведочные работы на блоке 10 начались в 2012 году. По результатам работ было открыто месторождение Эриду с запасами, оцененными в 12,9 млрд баррелей. Это месторождение стало одним из крупнейший нефтяных открытий в Ираке за последние 20 лет, подчеркивали в "Лукойле".

Блок 10 расположен в южной части Ирака, в 150 км от месторождения "Западная Курна - 2", на котором также работает "Лукойл". Российская компания является оператором проекта по разработке блока 10 с долей 60%, а доля 40% принадлежит Inpex South Iraq. Держателем контракта с иракской стороны является государственная компания TOC.

О семинаре ОПЕК

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема - "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.