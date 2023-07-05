5 июля, 14:31,
обновлено 5 июля, 14:44

РЖД восстановили работу сайта и мобильного приложения

Валерий Шарифулин/ ТАСС
© Валерий Шарифулин/ ТАСС

При этом, в компании предупредили о возможных затруднениях в работе из-за повышенной нагрузке на информационные ресурсы холдинга

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Холдинг "Российские железные дороги" восстановил работу сайта и мобильного приложения. Об этом сообщили в пресс-службе РЖД.

"Рaбота нашего сайта и мобильного приложения восстaновлена, несмотря на продолжающиеся массировaнные атаки. В связи с этим, а также повышенной нaгрузкой на информационные ресурсы компaнии еще могут наблюдаться отдельные затруднения", - говорится в сообщении.

Ранее РЖД сообщали, что сайт и мобильное приложение холдинга подверглись хакерским атакам, в связи с чем их работа была нестабильной. 

Теги:
Россия
© Информационное агентство ТАСС
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