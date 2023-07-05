В "Росэнергоатоме" сообщили о защите реакторов и уязвимости хранилища отходов ЗАЭС

По словам советника гендиректора концерна Рената Карчаа, уязвимой является также система охлаждения

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ядерные реакторы Запорожской АЭС надежно защищены, однако на станции есть другие уязвимые объекты для возможных атак ВСУ - система охлаждения, хранилище отходов и топлива, сообщил в эфире Первого канала в среду советник гендиректора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Очень много идет разговоров вокруг возможности или невозможности повреждения ядерных реакторов. Да, ядерные реакторы ЗАЭС достаточно защищены. Но, помимо ядерных реакторов, есть система охлаждения, существуют помещения, гораздо более уязвимые для снарядов: помещения, где хранятся радиоактивные материалы, ядерное топливо. <…> Все планирующиеся атаки являются чрезвычайно опасными, потому что речь идет о радиации", - сказал он.

По его словам, попадание снарядов в любой из этих объектов грозит перспективой радиационного заражения "значительных по площади территорий и значительного количества людей".

"Удар может быть нанесен по помещениям, где хранится свежее ядерное топливо, он может быть нанесен по хранилищу ядерных отходов радиоактивных, может пострадать система охлаждения. <…> Речь идет о перспективе радиационного заражения, а это всегда опасно", - сказал Карчаа.

Также он прокомментировал заявление президента Украины Владимира Зеленского о якобы заложенных российскими военными минах на крыше станции. По мнению Карчаа, с помощью таких заявлений Киев пытается придумать новую ложь для того, чтобы поддерживать "высокий градус" ситуации вокруг станции.

22 июня Зеленский накануне визита генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси в РФ обвинил Москву в том, что она якобы готовит теракт на Запорожской АЭС. Карчаа, комментируя эти обвинения, выразил мнение, что заявления украинского лидера могут быть признаком подготовки Киевом теракта или удара по ЗАЭС для втягивания НАТО в украинский конфликт.