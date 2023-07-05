Иран позитивно оценил ход переговоров с Россией по газовому хабу в республике

Министр нефти Ирана Джавад Оуджи сообщил, что переговоры начались около двух месяцев назад

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Иран оценивает переговоры с Россией по созданию газового хаба в республике как хорошие. Об этом заявил журналистам министр нефти Ирана Джавад Оуджи в кулуарах восьмого Международного семинара ОПЕК.

"У нас очень хорошо идут переговоры с Россией по газовому хабу в Иране", - сказал он, добавив, что переговоры начались около двух месяцев назад.

Оуджи добавил, что Иран обладает большими запасами газа и инфраструктурой для создания хаба. "И кроме нас, у наших соседей также отличный потенциал по запасам газа - у Катара, у Туркменистана. Эти факторы создают прекрасную возможность, чтобы превратить Иран в региональный газовый хаб", - отметил министр.

Он подчеркнул, что Иран успешно ведет обсуждения с разными странами.

Ранее Оуджи заявлял, что Иран при участии России, Катара и Туркмении планирует создать газовый хаб в промышленном районе Ассалуйе, расположенном в провинции Бушер на северном берегу Персидского залива.

Вице-премьер РФ Александр Новак отмечал, что Россия и Иран обсуждают возможность создания электронной площадки торговли газом на юге Ирана. Для реализации этой идеи требуется привлечь партнеров и поставщиков, найти источники поставок, одним из которых может стать иранский газ, добываемый при участии российских компаний.

О семинаре

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.