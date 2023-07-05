"Русагро" закрыла сделку по приобретению 50% акций группы компаний НМЖК

Сделка позволит ее участникам реализовать эффекты от совместных синергий на рынке шрота, масла, промышленных жиров, а также B2C продуктов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. "Русагро" закрыла сделку по приобретению 50% акций у российских акционеров и контроля над группой компаний "Нижегородский масло-жировой комбинат" (НМЖК), сообщила компания.

"Русагро", крупнейший вертикальный агрохолдинг России, объявляет о закрытии сделки по приобретению 50% акций у российских акционеров и контроля над группой компаний НМЖК", - говорится в сообщении компании.

В нем отмечается, что "Русагро" направит свои усилия на развитие брендов НМЖК и полное раскрытие потенциала инвестиций. Таким образом, сделка позволит компаниям реализовать эффекты от совместных синергий на рынке шрота, масла, промышленных жиров, а также B2C продуктов. Также приоритетом является сохранение надежной и эффективной работы группы НМЖК в рамках действующих контрактов.

"Контроль над НМЖК позволит "Русаро" занять ключевые позиции в основных сегментах B2С рынка, в том числе стать производителем №1 майонезов и майонезных соусов в России, существенно укрепить позиции в производстве подсолнечного масла и сопутствующих продуктов из семечки, а также в ряде продуктовых категорий промышленных жиров. Мы также рассчитываем на усиление масложирового бизнеса за счет команды НМЖК и обмена лучшими бизнес-практиками" - сообщил генеральный директор ГК "Русагро" Тимур Липатов, чьи слова приводятся в сообщении компании.

О компании

НМЖК владеет масложировым комбинатом в Нижнем Новгороде, маслоэкстракционными предприятиями в Урюпинске и Сорочинске, а также элеваторами в Волгоградской, Оренбургской, Самарской, Саратовской областях и в Башкирии. Компания производит майонезы и соусы "Ряба", "Сдобри", соусы и кетчупы "Astoria", маргарины "Хозяюшка", спреды "Кремлевское", детское мыло "Мой малыш".