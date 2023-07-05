Минстрой обсуждает проектное финансирование для комплексного развития земли

Первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин сообщил, что в ведомстве намерены сделать их экономически более привлекательными для застройщиков

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минстрой РФ рассматривает возможность распространить проектное финансирование на проекты комплексного развития территорий (КРТ), чтобы сделать их экономически более привлекательными для застройщиков. Об этом в среду журналистам сообщил первый заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

"Мы с рядом крупных банков отрабатываем инструменты, которые бы позволили более эффективно использовать механизм КРТ для застройщиков, чтобы экономически <...> механизм комплексного развития территорий был более привлекательным", - ответил он на вопрос, возможно ли применять для проектов КРТ проектное финансирование. В пресс-службе Минстроя РФ ТАСС подтвердили, что проектное финансирование все же рассматривается среди других механизмов совершенствования КРТ.

Проектное финансирование - это инвестиционный кредит, который обслуживается создаваемыми проектом денежными потоками. Такой механизм, например, сейчас используется при строительстве жилья со счетами эскроу: застройщик занимает средства в банке под возведение дома, банк открывает счет эскроу для дольщиков. Чем больше наполненность этого счета, тем ниже ставка кредита.