Число частных инвесторов на Московской бирже за первое полугодие выросло на 3 млн

За первое полугодие 2023 года частные инвесторы открыли 5,6 млн счетов

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Число физических лиц, имеющих брокерские счета на Московской бирже, по итогам июня 2023 года достигло 25,95 млн (+388 тыс. человек за июнь). Это на 3 млн больше, чем на конец 2022 года, говорится в сообщении торговой площадки.

Физическими лицами открыто 43,95 млн счетов (+610 тыс. счетов за июнь). Всего за первое полугодие 2023 года частные инвесторы открыли 5,6 млн счетов. Активность частных инвесторов продолжает увеличиваться: в июне сделки на фондовом рынке совершали 2,9 млн человек, в мае - 2,8 млн, в апреле и марте - по 2,6 млн.

Доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями - 34%, на спот-рынке валюты - 18,2%, на срочном рынке - 61%. Объем вложений частных инвесторов на рынке облигаций в июне составил 89,7 млрд рублей, на рынке акций - 25,9 млрд рублей. Всего за первое полугодие объемы вложений физлиц в облигации составили 428,6 млрд рублей, на рынке акций - 104,4 млрд рублей.

В топ-10 регионов по числу физлиц, имеющих брокерские счета на бирже, вошли Москва (2,3 млн), Московская область (1,5 млн), Санкт-Петербург (1,1 млн), Краснодарский край (950 тыс.), Республика Башкортостан (880 тыс.), Свердловская область (860 тыс.), Республика Татарстан (800 тыс.), Ростовская область (750 тыс.), Челябинская область (680 тыс.) и Самарская область (620 тыс.).

Количество индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС) в июне увеличилось почти на 110 тыс. и составило 5,54 млн. Всего за первое полугодие 2023 года физлица открыли свыше 368 тыс. ИИС. Оборот по ИИС за июнь составил 198 млрд рублей, в структуре оборота 87% - сделки с акциями, 7% - с облигациями, 6% - с паями фондов. Регионами - лидерами по количеству открытых ИИС стали Москва (558,6 тыс. счетов), Московская область (326,8 тыс.) и Санкт-Петербург (264,4 тыс.). За ними следуют Свердловская область (184,3 тыс. счетов), Республика Башкортостан (174,2 тыс. счетов) и Краснодарский край (174 тыс. счетов). В июне 2023 года самыми популярными ценными бумагами в портфелях частных инвесторов были обыкновенные и привилегированные акции Сбербанка (30,6% и 7,9% соответственно), акции "Газпрома" (18,4%), "Лукойла" (11,4%), "Норникеля" (7%), привилегированные акции "Сургутнефтегаза" (5,9%), акции "Яндекса" (5,7%), "Роснефти" (5,4%), "Новатэка" (4%) и "Магнита" (3,8%).