Ливия намерена нарастить добычу нефти до 2 млн б/с в течение трех-пяти лет

Министр нефти Ливии Мухаммед Аун сообщил, что в стране разработали стратегический план проведения геологоразведочных работ

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Ливия планирует увеличить добычу нефти до 2 млн баррелей в сутки в течение трех-пяти лет. Об этом заявил министр нефти Ливии Мухаммед Аун.

По его словам, в стране разработан стратегический план проведения геологоразведочных работ. "Планируем увеличить добычу до 2 млн баррелей в сутки в течение трех-пяти лет", - сказал он в рамках семинара ОПЕК.

По словам Ауна, у Ливии имеется большой потенциал добычи как традиционных, так и сланцевых нефти и газа, при этом более чем на 40% территории страны еще не проведена сейсморазведка.

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.