Румыния планирует построить ветропарк в Черном море

Премьер-министр республики Марчел Чолаку сообщил о необходимости доработать законодательство о морской ветроэнергетике

БУХАРЕСТ, 5 июля. /ТАСС/. Румыния намерена построить ветропарк в Черном море. Об этом сообщил в среду премьер Румынии Марчел Чолаку на пресс-конференции в посольстве республики в Берлине по итогам двухдневного рабочего визита в Германию.

"Крупные германские компании хотят перейти на зеленую энергию до 2050 года, это план Еврокомиссии и Евросоюза, - приводит его слова агентство Agerpres. - Нормально, что мы обсуждали [с представителями деловых кругов] возможности, предоставляемые Румынией. Мы хотим построить ветропарк в Черном море. Нам осталось доработать законодательство о морской ветроэнергетике, и я твердо убежден, что на следующей парламентской сессии это законодательство будет одобрено".

На вопрос о том, будут ли в Румынии емкости для хранения этой энергии, глава кабинета ответил: "Мы работаем... Здесь много технических деталей, которые никого не интересуют. Румыния нуждается в этих емкостях, потому что мы уже начали производить много зеленой энергии из ветра и солнца".

Чолаку подтвердил, что провел в Берлине переговоры с представителями германской оборонной индустрии, подчеркнув, что одним из приоритетов его пребывания на посту премьер-министра будет развитие оборонной промышленности Румынии. "Поэтому меня сопровождают министр промышленности и министр обороны", - сказал он.