Зеленский ввел санкции против 18 компаний РФ, Люксембурга, Кипра и Виргинских островов

Под ограничения подпала в том числе компания "Альфастрахование"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 18 компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах. Под ограничения подпала в том числе компания "Альфастрахование".

"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства.