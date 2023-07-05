5 июля, 15:41
Санкции в отношении России

Зеленский ввел санкции против 18 компаний РФ, Люксембурга, Кипра и Виргинских островов

AP Photo/ Susan Walsh
Президент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo/ Susan Walsh

Под ограничения подпала в том числе компания "Альфастрахование"

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против 18 компаний, зарегистрированных в России, Люксембурге, на Кипре и Британских Виргинских островах. Под ограничения подпала в том числе компания "Альфастрахование".

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"В соответствии со статьей 107 Конституции Украины постановляю ввести в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины от 5 июля 2023 года "О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)", - говорится в документе, опубликованном на сайте главы государства. 

Теги:
УкраинаРоссияСанкции в отношении РоссииЗеленский, Владимир Александрович
© Информационное агентство ТАСС
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