В ДНР направят 1,6 млрд рублей на погашение зарплат перед работниками "Воды Донбасса"

Задолженность перед сотрудниками сформировалась на предприятии с мая

ДОНЕЦК, 5 июля. /ТАСС/. ДНР получила 14,5 млрд рублей безвозмездных поступлений в бюджет региона, 1,6 млрд направят на погашение долгов по зарплатам республиканского коммунального предприятия "Вода Донбасса". Об этом сообщил ТАСС министр строительства и ЖКХ ДНР Николай Циганов.

"1,6 млрд пойдет на выплату заработной платы сотрудникам предприятия "Вода Донбасса". В течение этой недели мы доведем субсидии до нашего подведомственного предприятия ГУП ДНР "Вода Донбасса". Мы прикладываем усилия, чтобы закрыть все долги по сегодняшний день и не допустить срывов по выплате заработной платы в следующем месяце" - сказал Циганов.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе предприятия "Вода Донбасса", задолженность по заработной плате формировалась на предприятии с мая. Полученные средства позволят полностью закрыть потребность.