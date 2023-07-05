Инфляция в России с 27 июня по 3 июля замедлилась до 0,13%

Неделей ранее она составляла 0,16%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Инфляция в России за период с 27 июня по 3 июля 2023 года составила 0,13%, следует из данных Росстата.

При этом неделей ранее - с 20 по 26 июня - в РФ наблюдалась инфляция на уровне 0,16%.

С начала июля потребительские цены в стране выросли на 0,06%, с начала года - на 2,9%.

Продовольственные товары

По данным статистики, за отчетный период выросли цены на сахар-песок - на 1,1%, куриное мясо и куриные яйца - на 0,7%, вермишель - на 0,5%, печенье и черный чай - на 0,4%, баранину, пшеничную муку, рис, обеды в столовой, кафе, закусочной (кроме столовой в организации) - на 0,3%, полукопченые и варено-копченые колбасы, сосиски, сардельки, сухие молочные смеси для детского питания - на 0,2%, говядину, свинину, мороженую рыбу, стерилизованное молоко, творог, поваренную соль - на 0,1%. Прирост цен на плодоовощную продукцию в среднем составил 0,5%, в том числе на картофель - 3,2%, морковь - 2,9%, белокочанную капусту - 2%, яблоки - 1,8%, столовую свеклу - 1,3%. В то же время цены на репчатый лук снизились на 3,1%, огурцы - на 2,8%, помидоры - на 1,3%, бананы - на 1%.

Снизились цены на мясные и овощные консервы для детского питания - на 0,7% и 0,6% соответственно, подсолнечное масло и маргарин - на 0,3%, фруктово-ягодные консервы для детского питания - на 0,2%, сыры твердые, полутвердые и мягкие, сметану, хлеб и булочные изделия из пшеничной муки различных сортов, пшено - на 0,1%.

Непродовольственные товары, медикаменты и услуги

В группе наблюдаемых медикаментов подорожали "Левомеколь" - на 1,1%, "Аллохол" - на 0,9%, комбинированные анальгетики и "Корвалол" - на 0,4%, "Валидол", "Нимесулид", "Эргоферон" - на 0,3%, "Метамизол натрия" (отечественный "Анальгин") - на 0,2%, "Ренгалин" - на 0,1%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров первой необходимости подорожали зубные пасты - на 0,5%, спички, туалетное мыло - на 0,3%, детские подгузники, гигиенические прокладки - на 0,2%, пеленки для новорожденных, хозяйственное мыло - на 0,1%. Цены на туалетную бумагу и сухие корма для домашних животных снизились на 0,2%.

Из остальных непродовольственных товаров выросли цены на телевизоры - на 1,1%, древесностружечные плиты, ориентированно-стружечные плиты - на 0,9%, смартфоны, мужские носки - на 0,5%, женские колготки - на 0,4%, обрезные доски - на 0,3%, шампуни - на 0,2%, отечественные легковые автомобили и сигареты с фильтром - на 0,1%. Цены снизились на кроссовки для взрослых - на 0,3%, джинсы и кроссовки для детей - на 0,2%.

По данным статистики, в то же время цены на автомобильный бензин выросли на 0,3%, дизельное топливо - на 0,1%.

Стоимость полета в салоне самолета экономического класса увеличилась на 1%.

Средняя стоимость путевок в дома отдыха, пансионаты выросла на 1,4%, в санатории - на 1,3%.

Плата за жилье в домах государственного и муниципального жилищных фондов, а также проезд в троллейбусе в среднем по России увеличились на 0,5%, проезд в городском автобусе - на 0,3%.

Из остальных видов услуг подорожали модельная стрижка в женском зале и мойка легкового автомобиля - на 0,1%.

В новость внесена правка (19:09 мск) - передается с уточнением периода в третьем абзаце, правильно - с начала июля.