В России цены на бензин за неделю выросли на 14 копеек

Средняя стоимость за литр составила 52,3 рублей

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Средние потребительские цены на бензин в России с 26 июня по 3 июля 2023 года выросли на 14 копеек - до 52,3 рублей за литр, говорится в материалах Росстата.

По данным статистики, средние цены на бензин марки Аи-92 выросли на 14 копеек и составили 48,46 рубля за литр. Средние цены на бензин марки Аи-95 увеличились на 16 копеек, до 52,88 рубля за литр, стоимость Аи-98 выросла на 11 копеек и составила 63,26 рубля за литр. Дизельное топливо подорожало на 7 копеек, до 58,38 рубля.

Рост цен на бензин отмечен в 72 субъектах Российской Федерации. Более всего он подорожал в Республике Тыва - на 3,5% и Камчатском крае - на 1,6%.

На наблюдаемых АЗС в Москве бензин марки Аи-92 можно было приобрести по цене от 47,09 до 49,99 рубля, марки Аи-95 - от 51,99 до 56,89 рубля, марки Аи-98 и выше - от 62,6 до 66,19 рубля за литр. В Санкт-Петербурге бензин марки Аи-92 стоил от 48,1 до 49,49 рубля, марки Аи-95 - от 52,05 до 54,89 рубля, марки Аи-98 и выше - от 61,5 до 65,59 рубля за литр.

Объем производства бензина в РФ с 26 июня по 2 июля вырос на 0,8% по сравнению с предыдущей неделей - до 884,5 тыс. тонн. Объем производства дизельного топлива увеличился на 2,6% и составил чуть менее 1,769 млн тонн.