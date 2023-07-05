Росстат зафиксировал увеличение доли расходов на конечное потребление в ВВП до 76,7%

Годом ранее она составляла 65,7%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Доля расходов на конечное потребление в структуре российского ВВП в I квартале 2023 года выросла до 76,7% с 65,7% годом ранее, следует из опубликованных в среду данных статистического ведомства.

При этом доля расходов домашних хозяйств выросла до 51,9% ВВП против 48,1% ВВП за аналогичный период прошлого года. Расходы государственного управления выросли до 24,1% ВВП против 17,1% ВВП в I квартале 2022 года. Расходы некоммерческих организаций и обслуживающих домашних хозяйств выросли до 0,7% с 0,5% годом ранее.

Доля валового накопления в I квартале 2023 года выросла до 18,8% ВВП против 15,9% в I квартале 2022 года. При этом валовые накопления основного капитала выросли с 13,2% до 15%, а изменение запасов материальных оборотных средств - с 2,7% до 3,8%.

В то же время доля чистого экспорта (экспорт минус импорт) снизилась до 4,5% ВВП против 18,4% ВВП за аналогичный период 2022 года.

Ранее Росстат подтвердил оценку снижения ВВП России в I квартале 2023 года на уровне 1,8% в годовом выражении. Относительно IV квартала 2022 года года ВВП снизился на 18,6%. Объем российского ВВП за I квартал 2023 года составил 35,999 трлн рублей.