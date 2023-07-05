Азербайджан заявил, что не рассматривает вступление в ОПЕК

Министр энергетики страны отметил, что страна в последнее время не получала таких предложений

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Азербайджан в последнее время не получал предложений о вступлении в ОПЕК и сейчас не рассматривает такую возможность. Об этом сообщил журналистам министр энергетики страны Пярвиз Шахбазов.

"В принципе это не новость, такого рода вопросы надо поднимать. Но в настоящий момент мы это не рассматриваем", - сказал он.

На вопрос ТАСС, получала ли страна недавно предложение о вступлении, министр ответил: "Нет".

Ранее министр энергетики и инфраструктуры ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в ходе семинара ОПЕК пригласил производителей нефти, не входящих в ОПЕК+, присоединиться к альянсу, заявив, что он должен быть больше. Аль-Мазруи назвал "не имеющими смысла" разговоры о снижении спроса на нефть, отметив, что в этом году спрос в мире, как ожидается, увеличится на 2 млн баррелей в сутки.

О семинаре ОПЕК

Восьмой Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.