"Газпром-медиа" и Федерация дзюдо РФ договорились совместно продвигать проекты о спорте

Их планируют масштабнее освещать на цифровых платформах холдинга

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Холдинг "Газпром-медиа" и Федерация дзюдо России (ФДР) заключили соглашение о реализации совместных проектов по развитию российского спорта и его популяризации. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга.

"Газпром-медиа" и Федерация дзюдо России (ФДР) заключили соглашение о реализации совместных проектов по развитию российского спорта и организации информационных мероприятий, направленных на популяризацию занятий физической культурой", - рассказали в пресс-службе.

Соглашение даст новый импульс взаимодействию холдинга и ФДР, отметил генеральный директор "Газпром-медиа" Александр Жаров. В частности, получит больший масштаб продвижение социально значимого контента о спорте и здоровом образе жизни. Также стороны соглашения реализуют на федеральной территории Сириус совместный мультимедийный проект "Медиа центр", который будет рассказывать о дзюдо, художественной гимнастике и отечественном спорте.

"Сегодня наш спорт высших достижений переживает непростой этап. В этих условиях важно не только продолжать деятельность по популяризации спорта и здорового образа жизни, но и усиливать ее. Уделять особое внимание информационной работе по укреплению положительного отношения к отечественному спорту, продвигать истории героев и лидеров, поддерживать проекты, направленные и на вовлечение детей в регулярные занятия физической культурой, и на патриотическое воспитание подрастающего поколения", - привели слова Жарова в пресс-службе.

Кроме того, спортивные проекты будут масштабнее освещаться на цифровых платформах, входящих в "Газпром-медиа", - видеохостинге Rutube и в приложении вертикальных видео Yappy.

"Уверен, консолидация наших усилий уже в ближайшем будущем даст результат: совместные проекты получат развитие, число увлеченных физической культурой и спортом детей, подростков, молодых людей и взрослых будет стремительно увеличиваться. Уверен, наше сотрудничество положительно скажется на воспитании здорового общества, а также пропаганде традиционных семейных и общечеловеческих ценностей", - процитировали в пресс-службе президента ФДР Сергея Соловейчика.