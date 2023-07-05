Калининградский завод начал серийный выпуск велосипедов с карбоновыми рамами

Предприятие стало первым в России, которое запустило такое производство

КАЛИНИНГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Калининградский завод "Балтийская звезда" первым в России приступил к серийному выпуску моделей с карбоновыми рамами, рассказали ТАСС на предприятии.

"Это первое серийное производство карбоновых велосипедов в России, массово их в нашей стране пока не выпускали. Такие велосипеды очень востребованы, они легче, обладают большей жесткостью и прочностью, лучшей аэродинамикой и меньшим весом, чем даже алюминиевые. С началом спецоперации все иностранные бренды ушли из нашей страны и прекратили поставки таких моделей. Мы намерены восполнить эту нишу и снизить зависимость от импорта", - сообщили ТАСС на предприятии.

Предприятие посетил губернатор Антон Алиханов. "Несмотря на ковид и санкции, на предприятии не было падения объемов производства, наоборот, они росли, в прошлом году достигнув 1 млрд с лишним рублей оборота. Работа, проделанная на предприятии за последние годы, впечатляет. А самое главное, есть новые планы по развитию, в реализации которых помогают и власти региона, и федеральные структуры", - привела пресс-служба слова главы региона.

О предприятии

"Балтийская звезда" является резидентом Особой экономической зоны Калининградской области. В 2021 году предприятие получило льготный займ федерального Фонда развития промышленности (ФРП) в сумме 75 млн рублей. Эти средства составили почти половину инвестиций в расширение импортозамещающего производства. На предприятии тогда заработал собственный сварочный цех стальных велосипедных рам и вилок на основе отечественных материалов, а также линия автоматической покраски. В результате уровень локализации конечной продукции вырос с 30% до 50%, появились дополнительные рабочие места. Компания также воспользовалась одной из региональных программ национального проекта "Малое и среднее предпринимательство", получив через центр "Мой бизнес" Калининградской области 10 млн рублей льготного займа.

Власти региона предлагают предприятию воспользоваться и другими инструментами поддержки бизнеса. "Это продолжение работы с ФРП для создания новой линейки, в том числе алюминиевых велосипедов, которую хотят реализовать на предприятии. Сейчас обсуждали с нашим региональным минэкпромом вопрос по промышленной ипотеке: этот механизм заработал в России в прошлом году и, возможно, будет использован для покупки заводом уже построенных и сейчас арендуемых складов, чтобы их задействовать в расширении производства. Предлагаем предприятию также поработать с нашим региональным центром компетенций в деле повышения производительности труда", - сказал Антон Алиханов.

"Балтийская звезда" специализируется на выпуске горных, городских, дорожных и детских велосипедов, стальных рам и вилок для разных ценовых категорий, осваивают производство трюковых моделей для молодежи. Продукция поставляется в страны СНГ. В 2022 году завод выпустил 150 тыс. моделей, на заводе занято 160 человек, в пиковый период - 250 сотрудников.