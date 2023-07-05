МЭР заявило об ускорении годовой инфляции с 27 июня по 3 июля до 3,43%

Неделей ранее она составляла 3,21%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Годовая инфляция в РФ с 27 июня по 3 июля 2023 года ускорилась до 3,43% против 3,21% неделей ранее. Об этом говорится в обзоре о текущей ценовой ситуации, подготовленном Минэкономразвития.

"На неделе с 27 июня по 3 июля 2023 года рост цен замедлился до 0,13%. Инфляция составила 3,43% год к году. В секторе продовольственных товаров темпы роста цен сохранились на уровне прошлой недели, увеличение темпов роста цен на плодовоовощную продукцию было компенсировано замедлением роста цен на другие продукты питания. В секторе непродовольственных товаров темпы роста цен снизились на фоне замедления удорожания строительных материалов и легковых автомобилей. В секторе услуг цены выросли на 0,18% при замедлении удорожания авиабилетов и увеличении темпов роста цен на услуги санаториев", - отмечается в обзоре.

Согласно обновленному прогнозу социально-экономического развития России, подготовленному Минэкономразвития, рост ВВП РФ в 2023 году ожидается на уровне 1,2%, в 2024 году - 2%. Инфляция в РФ в текущем году прогнозируется на уровне 5,3%. Также ожидается рост реальных зарплат населения на 5,4%.

В пресс-службе МЭР в конце июня отмечали, что текущий уровень инфляции в России находится чуть ниже прогнозной траектории.