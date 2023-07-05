В Госдуме рассказали о поиске баланса между бюджетной обеспеченностью и поддержкой бизнеса

Соответствующий законопроект планируют принять до конца весенней сессии

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. На состоявшемся в среду экспертном совете комитета Госдумы по бюджету и налогам обсудили законопроект о реализации основных направлений налоговой политики, рассказали ТАСС в аппарате комитета. Экспертный совет комитета выступил в качестве площадки, на которой руководство крупнейших бизнес-объединений ("Опора России", "Российский союз промышленников и предпринимателей" (РСПП) и др.), а также профильные эксперты озвучили свои предложения ко второму чтению документа.

По словам председателя экспертного совета комитета Михаила Орлова, важнейшая задача сейчас - найти правильный баланс между бюджетной обеспеченностью и мерами налоговой поддержки бизнеса. "Сегодняшняя дискуссия подтвердила, что такой диалог возможен, и что можно найти необходимый баланс", - отметил Орлов по итогам заседания экспертного совета.

По мнению исполнительного вице-президента РСПП Марии Глуховой, на заседании были затронуты вопросы, которые по-настоящему волнуют представителей предпринимательского сообщества. "Очень важно, что сегодняшнее конструктивное обсуждение состоялось. Мы видим, что ряд предложений РСПП готовы не просто обсуждать, а мы надеемся, и учитывать в той части, которая касается антикризисных мер. Для нас очень важно, что мы сегодня собрались в очном формате на такой эффективной площадке", - сказала Глухова.

"Это правильный подход, когда глава комитета Андрей Макаров приглашает все ведущие бизнес-объединения для того, чтобы бизнес и эксперты могли донести свою позицию", - заявил президент общественной организации "Опора России" Александр Калинин. По его словам, комитет на постоянной и системной основе проводит работу с отраслевыми сообществами и является эффективной площадкой для коммуникации между законодательной властью и бизнесом.

Законопроект планируется принять до конца весенней сессии Госдумы. Он был принят в первом чтении 20 июня. Документ, в частности, регламентирует налогообложение удаленных сотрудников, которые работают с организациями как по трудовым договорам, так и по договорам ГПХ (договоры гражданско-правового характера). Вне зависимости от их статуса - российский налоговый резидент, нерезидент - их доходы будут облагаться по ставкам НДФЛ 13-15%, предусмотренным для российских налоговых резидентов. Как говорится в документе, доходы в виде вознаграждения и иных выплат при выполнении дистанционным работником трудовой функции по договору с российской организацией - работодателем отнесены к доходам от источников в РФ и облагаются налоговой ставкой в отношении доходов налогоплательщиков, не являющихся налоговыми резидентами РФ, в размерах, установленных для налогоплательщиков, являющихся налоговыми резидентами Российской Федерации.