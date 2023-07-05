На Ставрополье из-за непогоды прогнозируют снижение урожая зерновых

В крае неоднократно объявляли штормовое предупреждение

СТАВРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Ливни, град и засуха приведут к снижению урожая зерновых культур на Ставрополье в 2023 году. При этом качество зерна пока неплохое, сообщил журналистам в среду министр сельского хозяйства края Сергей Измалков.

"Мы ожидаем в этом году, к сожалению, меньший объем. Погодный фактор сыграл злую шутку с нашими сельхозтоваропроизводителями. Вал в целом по Ставропольскому краю мы ожидаем ниже. Но, тем не менее, на сегодняшний день пока еще рано говорить о конкретных цифрах. По качеству зерна, по тем первым результатам, которые у нас есть, оно неплохое", - сказал он.

С середины мая на разных территориях Ставрополья отмечали сильные ливни, в крае неоднократно объявляли штормовое предупреждение. В некоторых хозяйствах дожди и град привели к повреждению посевов. При этом в восточных округах края на протяжении долгого времени отмечался дефицит осадков. В Степновском и Курском округах из-за почвенной засухи вводили режим чрезвычайной ситуации.

"Там урожайность значительно ниже по объективным причинам. Сейчас по Степновскому округу [урожайность] в районе 15 ц с га, это для данной территории очень низкий показатель. Надеемся, что погода даст возможность до конца июля убрать урожай, и конъюнктура цен, рынок зерна будут относительно благоприятными с точки зрения ценового фактора", - отметил Измалков.

В управлении пресс-службы и информполитики губернатора и правительства края журналистам сообщили, что в регионе уже убрали 26% площадей зерновых культур. Ранее глава Ставрополья Владимир Владимиров сообщал, что урожай зерновых по итогам жатвы 2022 года в регионе составил около 8,5 млн тонн.