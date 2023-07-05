В Псковской области появится первая в России общая вышка сотовой связи "Ростелекома" и МТС

Запуск в эксплуатацию наметили на осень

ПСКОВ, 5 июля. /ТАСС/. Первая в России базовая станция для передачи сигнала мобильной связи, которая будет работать при сотрудничестве ПАО "Ростелеком" и компании МТС, появится осенью на территории Куньинского района Псковской области. Это позволит обеспечить связью местных жителей, которые ранее обращались к властям с соответствующей просьбой, об этом в среду сообщила пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов.

На территории нескольких деревень Куньинского района установили вышки, находящиеся в ведении "Ростелекома", но жители имеют sim-карты другого оператора, из-за чего услуги связи для них недоступны. Такая проблема характерна для нескольких муниципалитетов Псковской области. В регионе тема об обеспечении услуг связи для удаленных населенных пунктов является крайне актуальной. Здесь расположено более 8 тыс. сельских населенных пунктов, по этому показателю область занимает второе место в стране: все деревни и села разбросаны по территории, многие удалены от райцентров.

"Ростелеком" готов пустить на свою базовую станцию в Куньинском районе компанию МТС - это будет прецедент в России. О создании пилотной станции удалось договориться при участии Минцифры России", - приводят в пресс-службе ответ начальника управления цифрового развития и связи Виталия Рахманова на вопрос депутата Олега Савельева о возможности обеспечения мобильной связью нескольких куньинских деревень.

По данным пресс-службы, в начале года в деревне Каськово начала работу вышка сотовой связи "Теле 2" - дочерней компании "Ростелекома". Жители обратились к правительству региона с просьбой обеспечить технические условия и для размещения станции МТС.

"Это будет предоставление шаринговых услуг. В стране это первый прецедент, поэтому сейчас при участии Минцифры России проходит достаточно длительный процесс юридического согласования. Обещали, что к концу сентября первая пилотная базовая станция начнет работу", - цитирует пресс-служба слова Рахманова.