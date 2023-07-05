Российский рынок акций закрылся снижением основных биржевых индексов

Индекс Мосбиржи опустился на 0,11%, РТС - на 1,83%

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в среду, как и накануне, показал невыразительную динамику, индекс Мосбиржи вяло курсировал вблизи отметки 2 800 пунктов. По итогам дня индекс Мосбиржи снизился на 0,11%, до 2 805 пунктов, долларовый индекс РТС опустился на 1,83%, до 969,33 пункта. Курс доллара вырос на 2,04%, до 91 рубля, евро - на 1,81%, до 99 рублей, юань - на 1,68%, до 12,541 рубля.

"Выраженная слабость рубля играет на руку экспортерам, однако слабый внешний фон и фактор дивидендных отсечек сдерживают повышательное движение", - рассказал инвестиционный стратег "БКС мир инвестиций" Александр Бахтин.

На мировых площадках настроения в середине недели не отличались оптимизмом. Виной тому очередная порция статистики, которая оказалась хуже прогнозов. Так, индекс деловой активности (PMI) в сфере услуг КНР, по версии Caixin, в июне снизился до 53,9 п. с майских 57,1 п., тогда как прогнозировалось сокращение лишь до 56,2 п. Композитный индекс PMI в промышленности и сфере услуг еврозоны, согласно финальной оценке, в июне сорвался в зону снижения активности - 49,9 п., хотя предварительно ожидались 50,3 п., добавил эксперт.

Рынок акций

Лидерами роста в среду на российском фондовом рынке выступили привилегированные и обыкновенные акции "Мечела" (+4,4% и +4,3%, соответственно), возможно, на фоне ослабления рубля, от которого в первую очередь выигрывают крупные экспортеры, рассказала ведущий аналитик Freedom Finance Global Наталья Мильчакова.

Лидерами понижения оказались акции ТМК (-4,9%), видимо, потому что выглядят переоцененными.

Прогноз на завтра

Пока значимых поводов для уверенного выхода индекса Мосбиржи из текущего боковика не просматривается. Умеренным драйвером к росту в июле может быть реинвестирование дивидендов, полученных под занавес дивидендного сезона, считают в "БКС мир инвестиций". Прогноз компании на 6 июля по индексу Мосбиржи - 2 725 - 2 825 пунктов, по курсу доллара - 88,5-91,5 рублей.

Во Freedom Finance Global считают, что завтра индекс Мосбиржи может показать динамику в коридоре 2 750 - 2 850 пунктов, пара доллар/рубль завтра может колебаться в диапазоне 89-91 рублей., евро/рубль - в интервале 97-99 рублей, юань/рубль - в коридоре 12,2-12,6 рублей.

Из важной статистики четверга эксперты выделили сведения об изменении числа американцев, занятых в несельскохозяйственном секторе от ADP и индекс деловой активности (PMI) в секторе услуг США за июнь. Из событий можно выделить стартующий завтра двухдневный Финансовый конгресс Банка России.