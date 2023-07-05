Лукашенко одобрил проекты соглашений с РФ и ЕАЭС о признании банковских гарантий

После подписания договора в рамках ЕАЭС такие гарантии можно будет использовать и в других государствах объединения

МИНСК, 5 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указы, которыми одобрил в качестве основы для проведения переговоров проекты соглашений с Россией и государствами Евразийского экономического сообщества (ЕАЭС) о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок. Об этом сообщила пресс-служба белорусского президента.

"Данными международными договорами закрепляются механизмы взаимного признания банковских гарантий при осуществлении закупок, а также определяются требования к гарантам и банковским гарантиям", - говорится в сообщении.

В пресс-службе проинформировали, что подписание соглашения с Россией позволит белорусским предприятиям использовать в РФ национальные банковские гарантии. После подписания договора в рамках ЕАЭС такие гарантии можно будет использовать и в других государствах объединения. "Это будет способствовать доступу белорусских субъектов хозяйствования к участию в закупках в иностранных государствах и сокращению расходов на получение банковских гарантий", - отметили в пресс-службе.

На проведение переговоров по проектам соглашений уполномочены Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ) Белоруссии и Нацбанк республики, а на их подписание - МАРТ.

Ранее в Минске заявили, что проект соглашения с Москвой о признании на постоянной основе банковских гарантий в рамках госзакупок может быть подписан сторонами в 2023 году. Пилотный проект по участию белорусских банков в закупках товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд в России действует с мая 2022 года.

В конце мая, выступая на расширенном заседании Высшего Евразийского экономического совета, Лукашенко заявил о необходимости подписания и скорейшего вступления в силу соглашения о взаимном признании банковских гарантий при осуществлении госзакупок в рамках ЕАЭС.