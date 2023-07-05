Минтруд России предложил финансировать переезд работников на предприятия новых регионов

По оценке министерства, это позволит привлечь порядка 3,5 тыс. работников без дополнительных ассигнований из бюджета

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Минтруд России разработал проект постановления, который расширяет программу трудовой мобильности и позволяет финансировать переезд работников на предприятия новых регионов. Об этом в среду сообщили журналистам в пресс-службе министерства.

"Минтруд России предложил расширить программу субсидирования трудовой мобильности. Согласно инициативе, субсидии смогут получать предприятия Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей. Соответствующий проект размещен для общественного обсуждения на официальном портале проектов нормативно-правовых актов", - говорится в сообщении.

В министерстве напомнили, что сейчас поддержка оказывается работодателям оборонно-промышленного комплекса, список которых утверждается регионами. Если проект постановления будет принят, субсидии смогут получать предприятия новых регионов и ОАО "РЖД" для реализации проекта по строительству железнодорожной инфраструктуры. В общей сложности, по оценке Минтруда, это позволит привлечь порядка 3,5 тыс. работников без дополнительных ассигнований из бюджета.

При этом субсидирование не будет распространяться на сотрудников, которые работают непосредственно в пути или чья работа имеет разъездной характер и не предусматривает переезда.

Государственная поддержка составит 12 минимальных размеров оплаты труда с учетом суммы уплаченных страховых взносов. Это более 260 тыс. рублей на каждого привлеченного работника. Средства предназначаются компаниям, которые финансово помогают работнику в переезде. Также проектом предусмотрено софинансирование со стороны субъектов - регионы смогут при необходимости увеличивать размер помощи работодателям за счет собственных средств.

Сейчас программа субсидирования трудовой мобильности предусматривает компенсацию затрат компаний на привлечение работников из других регионов на значимые для экономики предприятия. Помощь также может быть оказана за трудоустройство специалистов, переезжающих внутри субъекта, если муниципалитеты не граничат и расстояние между ними более 50 км.