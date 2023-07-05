Минсельхоз: отпускные цены на плодовоовощную продукцию в РФ ниже прошлогодних значений

Ситуация на рынке стабильна, отметили в ведомстве

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Отпускные цены на плодовоовощную продукцию в России сейчас ниже прошлогодних значений, ценовая ситуация на рынке стабильна, сообщила пресс-служба Минсельхоза РФ.

"Ценовая ситуация на рынке плодовоовощной продукции стабильна. По большинству позиций отпускные цены производителей сейчас ниже прошлогодних значений", - сообщили в пресс-службе министерства.

Росстат сообщил, что в среднем прирост цен на плодоовощную продукцию с 27 июня по 3 июля составил 0,5%.

Например, отпускная цена на картофель ниже прошлогодних значений на 43,8%, свеклу столовую - на 25,3%, морковь - на 19,7%, томаты - на 5,7%. Яблоки в настоящее время дешевле на 16,8% чем годом ранее, отметили в Минсельхозе.

Кроме того, по отдельным категориям цены производителей за последнюю неделю продолжили снижаться. Так, картофель подешевел на 0,2%, свекла - на 4%, огурцы и томаты - на 3,7% и 1,3% соответственно.

Министерство отметило, что отпускные цены на такие продукты, как сахар, мясо кур и яйца за прошедший год выросли существенно меньше инфляции - примерно на 4-6%.