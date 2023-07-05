Запасы зерна в сельхозорганизациях России на 1 июня выросли в 1,7 раза

Показатель достиг, по данным Росстата, 13,912 млн тонн

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Запасы зерна в сельхозорганизациях России на 1 июня 2023 года выросли в 1,7 раза по сравнению с показателем за аналогичный период 2022 года и составили 13,912 млн тонн, говорится в материалах Росстата.

В том числе запасы пшеницы за отчетный период выросли на 69%, до 9,039 млн тонн, запасы кукурузы - на 16,7%, до 1,729 млн тонн.

Кроме того, сельхозорганизации в январе-мае реализовали 22,358 млн тонн зерновых и зернобобовых культур (без кукурузы), что на 55,7% выше прошлогоднего показателя.

В том числе в январе - мае 2023 года реализация пшеницы составила 17,653 млн тонн, что на 66,3% выше показателя за аналогичный период прошлого года. Кукурузы было реализовано 3,578 млн тонн (+24%).

При этом в мае 2023 года реализация зерновых и зернобобовых культур в годовом выражении выросла на 75%, до 4,751 млн тонн, в том числе пшеницы - на 81%, до 3,585 млн тонн. При этом кукурузы продано 630 тыс. тонн, что на 27,1% больше показателя за аналогичный период прошлого года.