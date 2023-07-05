Тюменская компания создает электротрактор с дистанционным управлением для людей с ОВЗ

Первые экземпляры техники используют в Туле

ТЮМЕНЬ, 5 июля. /ТАСС/. Резидент тюменского технопарка компания "Ермак индастриз" разрабатывает прототипы электротракторов для дистанционного управления. Такая модель позволит принимать на работу людей с ограниченными возможностями здоровья, в частности, маломобильных граждан, сообщил в среду соучредитель предприятия Александр Поляков.

"У нас уже есть на апробировании прототипы для маломобильных граждан, чтобы они могли управлять техникой из дома. Это не беспилотное управление, а именно удаленное управление, соответственно маломобильные граждане смогут работать, получать зарплату", - сообщил он.

5 июля журналистам представили уже существующую модель мини-трактора со стандартным управлением. В его основе лежит полноприводное шасси, которое оснащено электрическим двигателем российского производства, собственно разработанным контроллером управления двигателем и российским аккумуляторным блоком. В качестве рабочих элементов для самопогрузчика, для самосвального кузова применены электрические актуаторы, система управления которых разработана также специалистами "Ермак индастриз". Его можно использовать для уборки территории от снега и мусора, для работы на стройках и складах, также он одобрен для работы в экопарках. На сегодняшний день первые экземпляры электротрактора используются в Туле.

Во время презентации Поляков также поделился, что компания имеет соглашение на поставку этой техники в Эфиопию и Иран. В ноябре 2022 года руководитель проекта в компании "Ермак индастриз" Илья Анисимов сообщал ТАСС о том, что компания планирует наладить поставки разработанного электрического мини-трактора в семь стран, включая Мексику, Перу, Малайзию, Монголию, Египет, Эфиопию и Нигерию.