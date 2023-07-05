5 июля, 17:08

Кабмин одобрил проект соглашения с Белоруссией о развитии станкоинструментальной отрасли

Минпромторгу РФ поручено провести переговоры с белорусской стороной и после достижения договоренности подписать соглашение

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Кабмин одобрил подготовленный Минпромторгом РФ проект соглашения между правительствами России и Белоруссии о сотрудничестве в области станкоинструментальной промышленности. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"<…> Одобрить представленный Минпромторгом России согласованный с МИДом России и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и предварительно проработанный с белорусской стороной проект соглашения между правительством Российской Федерации и правительством Республики Беларусь о сотрудничестве в области развития станкоинструментальной промышленности", - говорится в тексте документа.

Минпромторгу РФ поручено провести переговоры с белорусской стороной и после достижения договоренности подписать соглашение.

В частности, целью соглашения является развитие взаимодействия по производству и использованию станкоинструментальной продукции и комплектующих. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичБелоруссияРоссия
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