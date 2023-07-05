ОПЕК не приглашала Азербайджан вступить в организацию, но работает над ее расширением

Генсек организации Хайсам аль-Гайс отметил, что ОПЕК прекрасно взаимодействует с Баку

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Организация стран - экспортеров нефти (ОПЕК) не приглашала официально Азербайджан стать членом организации, но работает над ее расширением. Об этом сообщил журналистам генеральный секретарь ОПЕК Хайсам аль-Гайс в кулуарах семинара ОПЕК.

"Мы не приглашали их официально стать членами ОПЕК. Но, конечно, они с нами семь лет, с 2016 года (с момента заключения сделки ОПЕК+ - прим. ТАСС). Кажется, что они и так уже члены ОПЕК", - сказал он.

Аль-Гайс добавил, что ОПЕК прекрасно взаимодействует с Азербайджаном и, в частности, с министром энергетики республики Пярвизом Шахбазовым, который приехал в Вену для участия в семинаре. "Я недавно был в Азербайджане, встречался с президентом (Азербайджана - прим. ТАСС) Ильхамом Алиевым. У нас был отличный диалог не только про ОПЕК+, но и о дальнейшем сотрудничестве", - отметил он.

При этом генсек ОПЕК признал, что работает над расширением организации. Он рассказал, что был с визитами в Малайзии, Брунее, Мексике, но уточнил, что пока речи о приглашении этих стран в ОПЕК не идет.

8-й Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия звучит как "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.