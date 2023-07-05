5 июля, 17:25

Роскомнадзор заявил об успешных учениях по обеспечению устойчивого функционирования Рунета

Руслан Шамуков/ ТАСC
© Руслан Шамуков/ ТАСC

По информации РБК, они проводились в ночь с 4 на 5 июля

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования Рунета прошли успешно, сообщили ТАСС в среду в Роскомнадзоре.

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Ранее издание РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке сообщило, что в ночь с 4 на 5 июля в России проводились очередные учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования российского сегмента интернета и сети связи общего пользования. По словам одного из собеседников издания, в ходе учений "выключали международный интернет".

"Учения прошли успешно", - сообщили в ведомстве.

Как напомнили в Роскомнадзоре, федеральный закон "О связи" №126-ФЗ определяет порядок организации таких учений. По регламенту они должны проводиться не реже одного раза в год. 

Теги:
Россия
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