Роскомнадзор заявил об успешных учениях по обеспечению устойчивого функционирования Рунета

По информации РБК, они проводились в ночь с 4 на 5 июля

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования Рунета прошли успешно, сообщили ТАСС в среду в Роскомнадзоре.

Ранее издание РБК со ссылкой на источники на телекоммуникационном рынке сообщило, что в ночь с 4 на 5 июля в России проводились очередные учения по обеспечению устойчивого, безопасного и целостного функционирования российского сегмента интернета и сети связи общего пользования. По словам одного из собеседников издания, в ходе учений "выключали международный интернет".

"Учения прошли успешно", - сообщили в ведомстве.

Как напомнили в Роскомнадзоре, федеральный закон "О связи" №126-ФЗ определяет порядок организации таких учений. По регламенту они должны проводиться не реже одного раза в год.