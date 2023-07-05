ЦБ с 1 апреля 2024 года планирует установить новые лимиты открытых валютных позиций банков

В новой версии соответствующего проекта сохранена исходная цель регулирования - обеспечить более высокую устойчивость кредитных организаций к рыночным рискам, уточнили в Банке России

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Новое регулирование валютного и рыночного рисков для российских кредитных организаций вступит в силу с 1 апреля 2024 года, следует из сообщения пресс-службы Банка России.

"Проекты нормативных актов о лимитах открытых валютных позиций (ОВП) и расчете величины рыночного риска доработаны с учетом предложений и комментариев банковского сообщества. <…> Вступление в силу нового регулирования планируется с 1 апреля 2024 года", - говорится в сообщении ЦБ РФ.

В новой версии проекта сохранена исходная цель регулирования - обеспечить более высокую устойчивость кредитных организаций к рыночным рискам, уточнили в Банке России. В первую очередь это касается ограничения валютного риска, в том числе балансового, и предотвращения фиктивного хеджирования позиций.

При этом новый лимит балансовой валютной позиции, который будет введен дополнительно к существующим лимитам открытой валютной позиции, установлен на менее консервативном уровне - повышен с 20% до 50%.

"Основные изменения относительно первых версий проектов затронули также порядок определения сделок, неприемлемых для хеджирования рисков. Они позволяют оптимизировать операционную нагрузку на банки при оценке контрагентов и сделок и при этом обеспечивают риск-чувствительность такой оценки", - добавили в регуляторе.

Ранее в ЦБ сообщали о планах увести новый лимит на балансовую позицию по отдельным иностранным валютам и драгоценными металлам. Эта норма позволит ограничить валютные риски банков при недоступности или дороговизне хеджирующих инструментов, указывали в регуляторе.

Впервые о планах по ограничению валютных позиций кредитных организаций заявил директор департамента банковского регулирования и аналитики ЦБ РФ Александр Данилов на форуме "Банки России - XXI век", который прошел в сентябре прошлого года в Казани.