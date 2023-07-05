"Иннопром" в 2023 году ожидает рекордное количество глав правительств разных стран

Белоруссия представит на выставке экспозицию площадью более 3 тыс. кв. м

ЕКАТЕРИНБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Международная промышленная выставка "Иннопром", которая пройдет в Екатеринбурге 10-13 июля, в 2023 году примет беспрецедентное количество глав правительств разных стран, а также министров промышленности и экономики. Об этом в интервью ТАСС сообщил директор деловой программы "Иннопрома" Антон Атрашкин.

"Мы ожидаем беспрецедентно высокое участие глав правительств разных стран и министров промышленности и экономики. В таком количестве их еще никогда на "Иннопроме" не было, поэтому нам кажется, что 2023 год будет очень высоким с точки зрения и статуса представителей государственной власти", - сказал он.

По словам директора деловой программы, самую большую экспозицию в 2023 году представит страна-партнер выставки Белоруссия: она займет более 3 тыс. кв. м. Делегацию республики возглавит ее премьер-министр Роман Головченко. Кроме того, в "Иннопроме" примут участие представители Казахстана, Таджикистана, Кыргызстана, Узбекистана, Армении.

Также на выставке ожидают делегации из Ирана, Объединенных Арабских Эмиратов, Индии и Саудовской Аравии. "Да, мы делаем особый акцент на такие страны, как Саудовская Аравия, где в конце мая прошел первый "Иннопром", и ОАЭ. Прежде всего потому что из этих стран всегда было много инвесторов в российскую промышленность, а сейчас в них направлен целый ряд товарно-транспортных потоков. Там активнее стали закупать российские технологии, некоторые отечественные компании частично размещают свои производства в странах арабского мира", - пояснил Атрашкин.

Выставка "Иннопром" - международная площадка для поиска новых заказчиков, поставщиков, партнеров и инвесторов. В 2023 году выставка пройдет с 10 по 13 июля в Екатеринбурге в 13 раз. Главная тема "Иннопром-2023" - "Устойчивое производство: стратегии обновления".