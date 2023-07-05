ФРС планирует повышать ставку более медленными темпами

По итогам заседания руководящего комитета Федеральной резервной системы США, она сохранилась на уровне 5,00-5,25%

ВАШИНГТОН, 5 июля. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, намерена повышать базовую процентную ставку более медленными темпами, чем все последние месяцы. Об этом свидетельствует распространенный в среду отчет о состоявшемся 13-14 июня заседании руководящего комитета ФРС по открытому рынку.

По его итогам ФРС сохранила, как и ожидалось, базовую ставку на уровне 5,00-5,25%.

В документе говорится, что в руководстве финрегулятора в этот раз решили не повышать ставку на фоне опасений по поводу роста американской экономики. Участники заседания посчитали, что такое решение "даст больше времени для оценки прогресса экономики в достижении целей комитета - максимальной занятости и стабильности цен". Однако они согласились с необходимостью повышать ставку в дальнейшем более медленными темпами. Больше половины членов комитета считают, что ставку в 2023 году надо повысить на 25 б.п. более двух раз. Они полагают, что фиксируется "мало явных признаков" того, что инфляция возвращается к целевому уровню финрегулятора в 2%.

Как отмечается в документе, специалисты ФРС продолжают подтверждать свои апрельские прогнозы, согласно которым в стране ожидается умеренная рецессия. По их мнению, она продлится примерно два квартала - с октября 2023 года до марта 2024 года. При этом сотрудники финрегулятора не гарантировали такого развития событий. По их мнению, существуют высокие шансы того, что экономика США продолжит медленный рост и избежит спада.

С начала 2023 года ФРС поднимала ставку на 25 б.п. три раза подряд. При этом в 2022 году Федрезерв увеличивал ставку семь раз: в декабре на 50 б.п., до 4,25-4,5% годовых (самого высокого уровня с 2007 года), на четырех заседаниях до этого сразу на 75 б.п.