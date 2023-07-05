Министры стран ОПЕК поблагодарили Россию за добровольное сокращение экспорта в августе

Оно составило 500 тыс. б/с

ВЕНА, 5 июля. /ТАСС/. Министры стран, входящих в Организацию стран - экспортеров нефти (ОПЕК), поблагодарили Россию за добровольное сокращение экспорта нефти в 500 тыс. б/с в августе. Об этом говорится в сообщении ОПЕК.

Кроме того, министры поблагодарили Алжир за сокращение добычи нефти на 20 тыс. б/с в августе и выразили признательность Саудовской Аравии за продление их добровольного сокращения производства на 1 млн б/с также на август.

Как уточняется в сообщении, министры стран ОПЕК встретились в кулуарах Международного семинара организации, который сейчас проходит в Вене. "Министры воспользовались возможностью оценить рыночные условия и одобрили продолжение консультаций с партнерами "не ОПЕК" через заседания мониторингового комитета и министерские встречи ОПЕК+, чтобы поддерживать стабильный и сбалансированный нефтяной рынок", - отмечается в сообщении.

8-й Международный семинар ОПЕК проходит 5-6 июля во дворце Хофбург в Вене. В нем принимают участие министры стран, входящих в ОПЕК, и других производителей нефти, руководители международных организаций и топ-менеджеры крупнейших мировых энергетических компаний. Основная тема мероприятия - "На пути к устойчивому и инклюзивному энергетическому переходу". ТАСС является официальным медиапартнером семинара.