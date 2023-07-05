5 июля, 19:34

Комитет парламента Болгарии отклонил инициативу референдума по сохранению нацвалюты

Как сообщил портал Болгарского национального телевидения, ее все равно рассмотрят на заседании парламента

СОФИЯ, 5 июля. /ТАСС/. Юридический комитет парламента Болгарии не поддержал инициативу партии "Возрождение", предложившей провести референдум о сохранении болгарского лева как национальной валюты. Об этом в среду сообщил портал Болгарского национального телевидения (БНТ).

По его данным, партия "Возрождение" хотела сохранить болгарский лев как единственную национальную валюту. После трехчасового обсуждения инициатива не получила одобрения профильного комитета, однако она все равно будет рассмотрена на заседании парламента, сообщает БНТ.

Партия "Возрождение" является третьей по популярности политической партией Болгарии. По последним данным социологических исследований, ее готовы поддержать около 15% избирателей. Партия выступает за приоритет национальных интересов страны во внешней политике, против оказания военной помощи Украине. Сторонники "Возрождения" собрали около 600 тыс. подписей за проведение референдума о сохранении национальной валюты и отказе от вступления в еврозону, который должен быть утвержден парламентом. 

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