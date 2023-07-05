Безработица в Словении в июне достигла рекордно низкого уровня

По состоянию на июнь, в стране зарегистрировали 46 178 безработных человек

ЛЮБЛЯНА, 5 июля. /ТАСС/. Безработица в Словении в конце июня 2023 года достигла рекордно низкого показателя за всю историю современной республики. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в среду на странице правительства страны в Twitter.

"По состоянию на июнь было зарегистрировано 46 178 [безработных] человек, проживающих на территории Словении, что является самым низким показателем в истории современной республики (на 2,1% меньше, чем в мае, и на 14,3% меньше, чем в июне прошлого года)", - отмечается в сообщении.

15 февраля статистическое ведомство страны сообщило о том, что средняя заработная плата до вычета налога в Словении в 2022 году составила €2 023,92.