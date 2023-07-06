Кабмин обсудит вопросы развития жилищного строительства

Всего на повестку дня вынесено девять вопросов, среди которых также введение единой формы анкеты для поступления на госслужбу и выделение средств Российскому государственному аграрному университету

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Правительство России под председательством премьер-министра Михаила Мишустина соберется на очередное заседание в четверг. На повестку дня вынесено девять вопросов, ключевым из которых станет рассмотрение проекта распоряжения о проведении мероприятий по стимулированию жилищного строительства в российских регионах.

Как отмечается в материалах кабмина, будут рассмотрены вопросы об изменении в распределении субсидий на реализацию федерального проекта "Жилье" и госпрограммы "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ".

Федеральный проект "Жилье" направлен на совершенствование механизмов финансирования строительства, модернизацию отрасли, повышение качества индустриального жилищного строительства и развитие передовых технологий. Программа по обеспечению доступным и комфортным жильем нацелена на увеличение годового объема ввода жилья, повышение качества услуг ЖКХ и комфортности городской среды, а также на расселение жилищного фонда, признанного непригодным для проживания.

О развитии жилищного строительства

Российские власти уделяют большое внимание вопросам жилищного строительства. Так, в начале июля президент РФ Владимир Путин на встрече с Мишустиным обращал внимание на увеличение темпов расселения граждан из аварийного жилья, а в середине июня вице-премьер Марат Хуснуллин отмечал, что с 2019 года из аварийного жилья было переселено уже более 531 тыс. человек, причем более 142 тыс. из них переехали в новые дома благодаря выполнению региональных жилищных программ. Месяцем ранее вице-премьер сообщал, что к концу 2023 года объем ввода жилья, как ожидается, составит 15 млн кв. м.

Финансовые вопросы

Члены правительства также планируют обсудить выделение средств Российскому государственному аграрному университету - МСХА имени К. А. Тимирязева на создание условий для подготовки высококвалифицированных кадров для агропромышленного комплекса и финансовую поддержку туриндустрии Республики Крым и города Севастополя.

Другие темы

Помимо этого, члены кабмина обсудят законопроект о совершенствовании регулирования недропользования, о введении единой формы анкеты для поступления на госслужбу и о ратификации протокола с изменения в Соглашение о единых принципах и правилах обращения медицинских изделий в рамках Евразийского экономического союза от 23 декабря 2014 года.

В повестку также включен вопрос о применении инвестиционного налогового вычета по налогу на прибыль компании в виде расходов на капитальные вложения в инвестпроекты с господдержкой.

Кроме того, на заседании обсудят доклад о результатах реализации в 2022 году госпрограммы развития сельского хозяйства и рассмотрят проект поправок в Бюджетный кодекс РФ, направленных на оптимизацию документов и материалов, предоставляемых при рассмотрении проекта бюджета.