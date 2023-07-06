Доходы Федерального казначейства за 2022 год превысили прогноз в два раза

Уточняется, что расходы ведомства были исполнены в размере 63,2 млрд рублей

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Доходы Федерального казначейства в 2022 году составили 520,9 млрд рублей при плановом показателе в 263,5 млрд рублей. Об этом говорится в опубликованном в четверг заключении Счетной палаты.

"Доходы, администрируемые Федеральным казначейством, зачислены в федеральный бюджет в сумме 520 911 019,1 тыс. рублей, что на 257 413 285,5 тыс. рублей (в 2 раза) превышает прогноз", - сказано в документе.

Главными доходными статьями стали операции по управлению остатками средств на едином казначейском счете (233,1 млрд рублей, или 44,8%), остатки средств на счетах федерального бюджета и их размещение, за исключением Фонда национального благосостояния России (ФНБ) (140,7 млрд рублей, или 27%), доходы по соглашениям между государствами - членами Евразийского экономического союза (129,8 млрд рублей, или 24,9%).

Расходы ведомства исполнены в размере 63,2 млрд рублей (99,9% сводной бюджетной росписи).

В ходе проверки было выявлено 16 нарушений и недостатков, 8 из которых были устранены. Годом ранее Счетная палата обнаружила 20 нарушений, совершенных Казначейством. "Важно отметить, что Федеральное казначейство оперативно реагирует на замечания, работает над этими вопросами, чтобы нарушения не повторялись", - приводятся в пресс-релизе слова аудитора Светланы Орловой.