В Счетной палате заявили о достоверности бюджетной отчетности Минфина

В ходе проверки СП отметила несколько недостатков, допущенных ведомством при исполнении бюджетных полномочий по организации составления и исполнения федерального бюджета

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Бюджетная отчетность Министерства финансов РФ за 2022 год достоверно отражает финансовое положение ведомства, к таким выводам пришла Счетная палата РФ по итогам проверки исполнения бюджета в Минфине.

"Счетная палата проверила, как в 2022 году исполнял бюджет Минфин России. По итогам проверки бюджетная отчетность ведомства признана достоверной", - говорится в сообщении пресс-службы Счетной палаты.

В отчетном году объем доходов по министерству составил 99,3 млрд рублей, что составляет 23,4% от планового показателя. "Уменьшение поступлений связано в основном со снижением доходов от управления Фондом национального благосостояния в связи с непоступлением ранее прогнозируемых дивидендов по акциям российских кредитных организаций", - уточнили в Счетной палате. При этом расходы были исполнены на уровне 97,2% - 9,5 трлн рублей. "Неисполненные назначения в сумме 271,5 млрд рублей (2,8%) связаны в основном с неиспользованием зарезервированных средств", - отметили в Счетной палате.

В отчетном году Минфин являлся ответственным исполнителем двух государственных программ Российской Федерации "Развитие федеративных отношений и создание условий для эффективного и ответственного управления региональными и муниципальными финансами" (ГП-36) и "Управление государственными финансами и регулирование финансовых рынков" (ГП-39). Однако по итогам года по каждой из госпрограмм остались не достигнуты значения по одному показателю уровня госпрограмм, следует из сообщения Счетной палаты.

Кроме того, в ходе проверки Счетная палата отметила также несколько недостатков, допущенных Минфином при исполнении бюджетных полномочий по организации составления и исполнения федерального бюджета. Так, проверка выявила недостатки в прогнозировании и исполнении доходов федерального бюджета, недостатки ведения реестра расходных обязательств Российской Федерации, ведения сводной бюджетной росписи, недостаточность нормативно-правового регулирования бюджетного учета.