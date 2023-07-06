Аналог Twitter от Meta стал доступен для скачивания в App Store

В Роскомнадзоре отметили, что приложение сможет работать в России в случае соблюдения требований законодательства

ТАСС, 6 июля. Приложение Threads - аналог Twitter от корпорации Meta (признана в РФ экстремистской) - стало доступно для скачивания в App Store. Программа также доступна для скачивания в РФ, однако функционирует лишь при включенном VPN.

Как сообщили ТАСС ранее в Роскомнадзоре, Threads сможет работать на территории России при условии соблюдения требований законодательства.

Как следует из описания приложения в американском сегменте App Store, потенциальный конкурент принадлежащего Илону Маску Twitter работает на базе Instagram (запрещен в РФ, принадлежит корпорации Meta).

22 июня руководитель Meta Марк Цукерберг согласился выяснить отношения в поединке с Маском, который вызвал его на бой после того, как в сети появилась информация о намерениях Meta запустить конкурента Twitter. Бизнесмены условились сразиться на арене в Лас-Вегасе. Мать владельца Tesla и SpaceX Мэй Маск впоследствии заявила, что отменила бой сына с Цукербергом. В то же время президент UFC считает, что поединок состоится и станет самым просматриваемым в истории.