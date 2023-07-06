6 июля, 01:05

Хабаровский край планирует поставлять энергетическое оборудование во Вьетнам

По словам губернатора Михаила Дегтярева, в 2022 году взаимный внешнеторговый оборот с Вьетнамом увеличился на 46%

ХАБАРОВСК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Хабаровского края намерены развивать сотрудничество с Вьетнамом в сфере экспорта энергетического оборудования. Об этом сообщил глава региона Михаил Дегтярев в своем Telegram-канале по итогам рабочей встречи с генеральным консулом Вьетнама во Владивостоке Нгуен Данг Хиеном.

"Хабаровский край готов наращивать сотрудничество с азиатским партнером. Одно из перспективных направлений - экспорт продукции энергетического машиностроения. Например, наш завод "Дальэнергомаш" готов поставлять воздушные компрессоры, нагнетатели воздуха, комплекты запчастей, инструментов", - написал Дегтярев.

Глава Хабаровского края сообщил, что в 2022 году взаимный внешнеторговый оборот с Вьетнамом увеличился на 46% по сравнению с 2021 годом, рост экспорта составил 47%, импорта - 36%.

Дегтярев сообщил также, что в ходе встречи обсуждались перспективы возобновления авиасообщения между Хабаровским краем и Вьетнамом. Минтуризма региона занимается развитием этого направления. 

Теги:
РоссияВьетнамДегтярев, Михаил ВладимировичХабаровский край
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