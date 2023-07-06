В Казахстане досрочно завершили ремонт на Мангистауском атомном энергокомбинате

Ранее в правительстве республики сообщали, что ремонтные работы закончат 7 июля

АСТАНА, 6 июля. /ТАСС/. Сотрудники Мангистауского атомного энергетического комбината (МАЭК) в Казахстане досрочно завершили ремонт энергоблока после произошедшей 3 июля аварии. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Ранее в правительстве республики проинформировали, что ремонт планируется завершить 7 июля. "6 июля ремонтные работы на энергоблоке № 1 на тепловой электрической станции товарищества с ограниченной ответственностью "МАЭК" завершены. В 05:51 (03:51 мск - прим. ТАСС) энергоблок включен в работу", - говорится в сообщении.

Энергоблок № 1 мощностью 130 МВт на тепловой электрической станции МАЭК аварийно отключился 3 июля. Были введены ограничения по подаче электроэнергии промышленным предприятиям и части населенных пунктов.

Пресс-служба компании "Казмунайгаз" проинформировала, что 3 июля из-за проблем с электроснабжением была приостановлена добыча нефти на нескольких месторождениях в Мангистауской и Атырауской областях. Власти Казахстана планируют в течение месяца восстановить объем добычи нефти.