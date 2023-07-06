В поселке Мегет в Приангарье планируют построить транспортно-логистический комплекс

Для возведения объекта правительство Иркутской области попросило передать федеральный земельный участок в собственность региона

ИРКУТСК, 6 июля. /ТАСС/. Правительство Иркутской области просит передать региону в собственность земельный участок под строительство транспортно-логистического комплекса в поселке Мегет, появление которого позволит привлечь более 15 млрд рублей инвестиций путем создания сопутствующих предприятий. Об этом в четверг на круглом столе по теме земельных отношений в Байкальском регионе сообщила осуществляющая полномочия министра имущественных отношений Иркутской области Елена Федорова.

"Есть потребность в принятии решения на уровне федерации о передачи федерального земельного участка в собственность Иркутской области. Так, правительство Иркутской области совместно с инвестором прорабатывает вопрос о создании на территории Ангарского района в поселке Мегет транспортно-логистического центра. <…> Этот проект привлекает компании по созданию производственных мощностей, которые перспективно могут быть расположены на территории или рядом с логистическим центром. Например, это интересно компании, реализующий проект создания совместного российско-китайского предприятия по производству электротранспорта на территории Иркутской области. <…> Это позволит привлечь инвестиции в размере более 10 млрд рублей. <…> Также свою заинтересованность заявила компания Ozon и общий объем инвестиций предполагается около 5 млрд рублей", - сообщила Федорова.

По словам Федоровой, земля под строительство транспортно-логистического комплекса закреплена за федеральным государственным унитарным предприятием "Российская федеральная вещательная сеть". "Мы находимся в процедуре передачи имущества уже полтора года. <…> Очень актуально принять решение о передачи этого земельного участка в собственность Иркутской области", - пояснила Федорова.

В 2022 году на Восточном экономическом форуме Иркутская область и контейнерный оператор "Транс Синергия" подписали соглашение о строительстве в поселке Мегет транспортно-логистического центра. Проект предполагает строительство контейнерно-контрейлерных терминалов и складского комплекса класса А.