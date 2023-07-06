6 июля, 04:21,
обновлено 6 июля, 04:54
Колебания курса рубля

Курс доллара на Мосбирже превысил 92 рубля. Евро поднялся выше 100 рублей

Александр Щербак/ ТАСС
© Александр Щербак/ ТАСС

Курсы иностранных валют демонстрируют подобный рост в ходе торгов впервые с марта 2022 года

МОСКВА, 6 июля. /ТАСС/. Курс доллара в ходе валютных торгов на Московской бирже в четверг поднялся выше 92 рублей с 28 марта 2022 года, евро превысил 100 рублей впервые с 29 марта 2022 года, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 07:20 мск, курс доллара рос на 1,29% и торговался на уровне 92,17 рубля К 07:23 мск евро составлял 100,31 рубля (+1,33%).

К 07:38 мск, курс доллара немного замедлил рост до 92,16 рубля (+1,27%). В то же время курс евро дорожал до 99,77 рубля (+0,79%), а курс юаня рос на 1,25% и составлял 12,698 рубля. 

Теги:
РоссияКолебания курса рубля
© Информационное агентство ТАСС
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