В Новосибирске расторгнут договор земельной аренды с компанией депутата Джулая

Участки находятся в Октябрьском районе на территории ЖК "Плющихинский"

НОВОСИБИРСК, 6 июля. /ТАСС/. Власти Новосибирска расторгнут договор с компанией депутата горсовета Алексея Джулая "Дискус" об аренде земельных участков в Октябрьском районе, на которых еще не успели начать застройку. Об этом сообщили в пресс-службе областной прокуратуры в четверг.

"Прокурор потребовал расторгнуть договоры аренды земельных участков и прекратить действие разрешений на строительство у одного из застройщиков, не исполнившего обязанности начать строительство многоквартирных домов в установленные сроки. <…> Мэрия начала процедуру расторжения договоров земельных участков и их возврат в муниципальную собственность", - сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

В ведомстве ТАСС уточнили, что муниципалитет расторгнет соглашение с группой компаний "Дискус", а земельные участки, на которых строительство еще не начато, находятся на территории ЖК "Плющихинский".

20 апреля в прокуратуре Новосибирской области сообщили, что под надзором ведомства мэрия подписала разрешения на ввод 33 долгостроев ГК "Дискус" в микрорайоне "Просторный" (Кировский район). 21 апреля то же произошло и с 20 домами в микрорайоне "Плющихинский" (Октябрьский район). По данным следствия, строительство этих объектов ГК "Дискус" продолжает с 2016 года, срок их сдачи неоднократно переносили. Дольщиками являются свыше 7 тысяч граждан.

Группа строительных компаний "Дискус" занимается возведением жилья эконом-класса и является одним из ведущих застройщиков по данному направлению в регионе. На рынке с 2004 года. Организация является застройщиком крупного жилого массива "Плющихинский" в Октябрьском районе Новосибирска. В 2012 году компания начала строительство микрорайона "Просторный" на 86 жилых домов, состояние инфраструктуры которого неоднократно подвергалось критике со стороны местных жителей и СМИ.

Владелец ГК "Дискус" - депутат новосибирского горсовета Алексей Джулай, член постоянных комиссий по муниципальной собственности и градостроительству. 16 апреля он был вызван на допрос и задержан - уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) возбудили 3 апреля после встречи дольщиков "Плющихинского" с представителями прокуратуры. 17 апреля Центральный районный суд Новосибирска оставил Джулая под домашним арестом. В тот же день партия "Единая Россия" заявила, что приостанавливает его членство.